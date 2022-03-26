Ферран Торрес посоветовал «Барселоне» подписать Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес посоветовал руководству каталонцев приобрести 25-летнего украинца, с которым он знаком по выступлению в «Ман Сити».

В текущем сезоне Зинченко провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.