«Ференцварош» усилился бывшим полузащитником «Эвертона»
«Ференцварош» объявил о подписании контракта с полузащитником Мухамедом Бешичем.
Срок соглашения с 29-летним боснийцем не уточняется.
? Transfer News | Muhamed Besic signs with Ferencv?ros again. ?? He's back! ? #Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/XM00cVNr9U— Ferencv?rosi TC (@Fradi_HU) September 17, 2021
Бешич перешел в «Ференцварош» на правах свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был «Эвертон», игрок выступал за команду с 2014 года, когда перешел в нее из «Ференцвароша». Летом 2021 года Бешич стал свободным агентом.
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