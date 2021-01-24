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«Фенербахче» запустил сбор средств на переход Езила

13:47
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«Фенербахче» планирует собрать деньги на трансфер полузащитника Месута Езила с помощью болельщиков, сообщает Bild

По данным источника, президент клуба Али Коч решил собрать средства с помощью смс. Функционер обратился к болельщикам.

«У нас есть просьба к фанатам. Продолжайте поддерживать нас, мы зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания Езила, прошу вас побить рекорд в смс-кампании.

300 тысяч, 500 или миллион сообщений. Эта поддержка поможет нам. А потом я уверен, вы пойдете покупать футболки с именем Езила», — сказал Коч.

Таким образом клуб надеется собрать около 2 миллионов евро. Также «Фенербахче» ожидает, что значимую сумму удастся выручить с продажи футболок с фамилией Езила.

Отметим, на данный момент задолженность клуба — 520 миллионов евро. Сообщалось, что о трансфере немца объявят в ближайшее время. Контракт хавбека будет рассчитан до 2023 года.

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