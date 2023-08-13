«Фенербахче» подтвердил переход Ундера из «Марселя»

Вингер «Марселя» Дженгиз Ундер перейдет в «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшее время 26-летний турок пройдет медобследование и подпишет контракт со стамбульцами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроком сборной Турции. В агентстве Ундера подтверждали эту информацию.

Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.