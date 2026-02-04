«Фенербахче» объявил о подписании Канте

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте. 34-летний француз перешел в команду на правах свободного агента после расторжения контракта с «Аль-Иттихадом».

Канте подписал с турецким клубом соглашение до 2028 года.

Ранее «Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера из-за проблем с документами. Однако позже клубы получили разрешение ФИФА оформить эту сделку. В саудовский клуб перебрался марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.

Канте играл за «Аль-Иттихад» с 2023 года. В этом сезоне он сыграл в 26 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.