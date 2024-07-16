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Сегодня, 22:32

«Фенербахче» объявил о переходе Тосуна, Сен-Максимена и Айдына

Руслан Минаев
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«Фенербахче» объявил о переходе нападающих Дженка Тосуна, Аллана Сен-Максимена и Огуза Айдына.

33-летний турок подписал двухлетний контракт. В прошлом году Тосун играл в «Бешикташе», за который форвард провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

27-летний француз Сен-Максимен перешел в «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне он провел 31 матч за «Аль-Ахли», забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.

23-летний Айдын подписал 4-летнее соглашение. В прошлом сезоне он забил 13 мячей и сделал 8 голевых пасов в 38 матчах за «Аланьяспор».

Аллан Сен-Максимен
Дженк Тосун
ФК Фенербахче
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