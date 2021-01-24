«Фенербахче» объявил о переходе Езила

«Фенербахче» достиг договоренности с «Арсеналом» о переходе полузащитника Месута Езила, сообщает официальный Twitter клуба.

Club Statement



An agreement has been reached with Arsenal Football Club for the transfer of professional footballer Mesut ?zil to our club. pic.twitter.com/sZav3YsTBC — Fenerbah?e English (@Fenerbahce_EN) January 24, 2021

«Я болельщик «Фенербахче», — сказал ранее 32-летний футболист. Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде. Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован»

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник не был включен в заявку на сезон и ни разу не сыграл за «Арсенал».