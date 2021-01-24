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«Фенербахче» объявил о переходе Езила

17:42
Месут Езил. Фото Sky Sports.
Месут Езил. Фото Sky Sports.
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«Фенербахче» достиг договоренности с «Арсеналом» о переходе полузащитника Месута Езила, сообщает официальный Twitter клуба.

«Я болельщик «Фенербахче», — сказал ранее 32-летний футболист. Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде. Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован»

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник не был включен в заявку на сезон и ни разу не сыграл за «Арсенал».

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