«Фенербахче» объявил о переходе Езила
17:42
«Фенербахче» достиг договоренности с «Арсеналом» о переходе полузащитника Месута Езила, сообщает официальный Twitter клуба.
Club Statement— Fenerbah?e English (@Fenerbahce_EN) January 24, 2021
An agreement has been reached with Arsenal Football Club for the transfer of professional footballer Mesut ?zil to our club. pic.twitter.com/sZav3YsTBC
«Я болельщик «Фенербахче», — сказал ранее 32-летний футболист. Поэтому я очень рад быть в Турции. Очень взволнован. Бог дал мне возможность здесь играть и носить футболку клуба. Буду стараться помогать команде. Я долго не выходил на поле, но я в хорошей форме и не травмирован»
В нынешнем сезоне немецкий полузащитник не был включен в заявку на сезон и ни разу не сыграл за «Арсенал».
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