«Фенербахче» объявил о переходе Эдина Джеко

«Фенербахче» объявил о подписании контракта с нападающим Эдином Джеко.

37-летний босниец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента. Срок соглашения не сообщается.

С лета 2021 года Джеко выступал за «Интер». В составе миланского клуба он дважды становился обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2022/23 Джеко провел 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.