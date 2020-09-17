«Фенербахче» нужен Диего Перотти. Игроком интересовались в России

«Фенербахче» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Диего Перотти. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб готов отпустить его за 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Перотти попал в сферу интересов «Спартака».

В сезоне-2019/20 Перотти провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с римской командой действует до конца июня 2021 года.