«Фенербахче» не планирует платить Езилу 4-5 миллиона евро в год

Спортивный директор «Фенербахче» Эмре Белезогу высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Арсенала» Месута Езила.

«Положительно смотрю на это, у нас есть планы на Езила, но пока у него контракт со своим клубом. Он суперзвезда, я был бы очень рад его переходу. Мы уже встречались с ним и его агентом. Как только он встретится со своим клубом, мы обсудим условия.

Но «Фенербахче» и многим другим клубам больше не под силу платить игрокам 4-5 млн евро в год", — цитирует Белезоглу Goal.

Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.