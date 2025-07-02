Футбол
2 июля, 05:21

«Фенербахче» намерен арендовать форварда «Аль-Насра» Дюрана

Павел Лопатко

«Фенербахче» арендует нападающего «Аль-Насра» Джона Дюрана, сообщает The Athletic.

По данным источника, 23-летний колумбиец уже отправился в Турцию, чтобы уладить формальности. Он перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года, сумма трансфера составила 77 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Дюран во всех турнирах за «Астон Виллу» и «Аль-Наср» в 47 матчах забил 24 гола. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

  Иванова Кира

    «Фенербахче» намерен арендовать форварда «Аль-Насра» Дюрана и тренера Юрана))

    02.07.2025

    • «Монако» арендовал Ансу Фати у «Барселоны» с возможностью выкупа

    «Вест Хэм» пытается подписать защитника «Славии» Диуфа

