«Фенербахче» может подписать Нуньеса из «Ливерпуля» по запросу Моуринью

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ищет варианты усиления атаки, сообщает Footmercato.

По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали.

Контракт 25-летнего уругвайца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.