Моуринью просит «Фенербахче» подписать звездного форварда, среди вариантов — Нуньес из «Ливерпуля»
«Фенербахче» может подписать Нуньеса из «Ливерпуля» по запросу Моуринью
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ищет варианты усиления атаки, сообщает Footmercato.
По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали.
Контракт 25-летнего уругвайца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за клуб.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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