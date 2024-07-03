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Сегодня, 18:07

Моуринью просит «Фенербахче» подписать звездного форварда, среди вариантов — Нуньес из «Ливерпуля»

«Фенербахче» может подписать Нуньеса из «Ливерпуля» по запросу Моуринью
Руслан Минаев
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ищет варианты усиления атаки, сообщает Footmercato.

По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали.

Контракт 25-летнего уругвайца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
ФК Фенербахче
Дарвин Нуньес
Жозе Моуринью
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