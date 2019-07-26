"Фенербахче", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" интересуются экс-полузащитником "Рубина" М`Вила

Полузащитник Янн М`Вила может покинуть "Сент-Этьен" в это трансферное окно. Как сообщает L'Equipe, "Фенербахче", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" заинтересованы в подписании 29-летнего француза. Турецкий клуб уже предложил игроку контракт на 4 года контракта с высокой зарплатой.

В прошлом сезоне М'Вила сыграл в 40 матчах во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

Напомним, французский хавбек с 2013 по 2018 год выступал за "Рубин". Также он мог перейти в "Динамо", но трансфер сорвался. М'Вила подписал контракт с московским клубом контракт, но вскоре заключил с новым руководством бело-голубых мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию за досрочное расторжение соглашения тремя траншами.

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