"Фенербахче" интересуется Езилом

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Езил в летнее трансферное окно может перейти в "Фенербахче", утверждает Fotospor. По информации СМИ, представители турецкого клуба встречались с агентом 30-летнего немца.

"Фенербахче" готов предложить Езилу контракт в 7 миллионов евро за сезон. Вместе с хавбеком в Турцию может отправиться защитник Шкодран Мустафи.

В прошедшем сезоне Езил провел 36 матчей за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

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