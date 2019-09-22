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«Фенербахче» хочет арендовать Рохо в январе

17:23
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо все еще входит в сферу интересов «Фенербахче». Турецкий клуб хочет арендовать 29-летнего аргентинца в январе, сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Рохо с «МЮ» истекает в 2020 году и о продлении договора пока речи не идет.

Защитник в прошлом сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах. В 2010-2012 годах также выступал за «Спартак».

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