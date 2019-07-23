Фекир стал игроком "Бетиса"

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир покинул "Лион" и стал игроком "Бетиса", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сообщается, что стороны договорились о трансфере. Контракт рассчитан до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

26-летний Набиль Фекир в прошлом сезоне провел 39 матчей и забил 12 голов в составе "Лиона" во всех турнирах. Также на его счету 21 матч и 2 гола в сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.

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