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Федор Смолов получил несколько предложений о продолжении карьеры в МЛС и России

15:05
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

«У Смолова есть ряд конкретных предложений из МЛС. Но также поступили предложения из России. Федор сейчас в отпуске. По возвращению из него будет обсуждать и принимать решение», — сказал Мильштейн «СЭ».

В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.

Ранеее «СЭ» сообщил, что «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о покупке Смолова и ведет переговоры с игроком об условиях контракта.

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Артем Бухаев все материалы автора

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