Смолов заявил, что рассматривает переезд в другую страну: «Есть предложения. Разговариваю»

Смолов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— Ты еще продолжаешь профессиональную карьеру?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

— Поделись хотя бы немного, как обстоят дела.

— Есть какие-то предложения. Я разговариваю.

— Ты готов к переезду в другую страну?

— Да, рассматриваю в первую очередь как раз это.

— Саудовская Аравия подойдет?

— Нет, это невозможно. Там другой мир, другие деньги. Никто не смотрит российский чемпионат и не знает российских футболистов.

— Но у тебя есть имя.

— Ну, наверное, на пике моей карьеры это могло бы быть возможным. Были переговоры даже года три назад, мне кажется.

— В Турции у нас сейчас целая бригада под руководством Юрана, туда поехал Джикия...

— Следим за ними.

Смолов начинал карьеру в «Динамо» в 2007 году и также выступал за бело-голубых с 2022 по 2024 год. Всего на его счету 157 матчей за московскую команду, в которых форвард отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

По окончании сезона-2024/25 35-летний футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к медийному клубу «Броук Бойз».