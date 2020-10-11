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Федерико Игуаин воссоединился с братом Гонсало спустя 14 лет

00:40
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Полузащитник Федерико Игуаин покинул «Ди Си Юнайтед» через три месяца после перехода в клуб. 35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами», в составе которого с этого сезона выступает его младший брат, экс-форвард «Реала», «Наполи», «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин.

Братья Игуаины ранее выступали вместе только в родном клубе «Ривер Плейте», который Гонсало покинул в 2006 году. Таким образом, они воссоединились 14 лет спустя.

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