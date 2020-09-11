Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

FcIN: «Зениту» предложили хавбека сборной Уругвая Весино

21:33
Матиас Весино. Фото Reuters
Матиас Весино. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «Интера» Матиас Весино может стать игроком «Зенита», сообщает FcInterNews.

По данным источника, 29-летний уругваец в текущее трансферное окно покинет миланцев, и одним из претендентов на полузащитника является питерский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что «Интер» хочет выручить за Весино 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне серии А Весино сыграл 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал результативную передачу. В активе хавбека 41 игра за сборную Уругвая и три гола.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир