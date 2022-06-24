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24 июня, 23:30

Пирло хотел подписать Рэмси в «Фатих Карагюмрюк», но трансфер заблокировал президент клуба

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«Фатих Карагюмрюк» мог подписать полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси.

На трансфере настаивал главный тренер турецкого клуба Андреа Пирло, под чьим руководством валлиец играл в «Ювентусе» в сезоне-2020/21.

Впрочем, как утверждает TRT Spor, в последний момент по неизвестным причинам от перехода отказался президент «Карагюмрюка» Сулейман Хурман.

Зимой 2022 года Рэмси был арендован «Рейнджерс». За шотландский клуб хавбек провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также вместе с «Рейнджерс» Рэмси дошел до финала Лиги Европы, где валлиец не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.

Контракт хавбека с «Ювентусом» истекает в июне 2023 года. Сообщалось, что стороны близки к расторжению соглашения по обоюдному согласию.

Аарон Рэмзи
Андреа Пирло
ФК Ювентус
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