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Сегодня, 16:07

Фарке может возглавить «Лидс»

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий тренер Даниэль Фарке может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 46-летний немец может возглавить «Лидс». Также в специалисте заинтересован «Селтик».

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под руководством 46-летнего специалиста клуб занял 10-е место в бундеслиге.

До подписания контракта с немецким клубом Фарке несколько месяцев тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.

ФК Лидс
ФК Селтик
Даниэль Фарке
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