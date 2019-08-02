Фалькао зимой хочет перейти в Китай

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не собирается покидать клуб этим летом. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 33-летний колумбиец отказался от перехода в "Галатасарай". Однако футболист планирует в январе перебраться в Китай.

В прошлом сезоне Фалькао провел 39 матчей за "Монако", забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость колумбийца по данным transfermarkt составляется 10 миллионов евро.

Фалькао будет получать в "Галатасарае" 7 миллионов евро в год