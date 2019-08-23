Фалькао может стать одноклубником Черышева в «Валенсии»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао попал в сферу интересов «Валенсии», утверждает Diario AS. По информации СМИ, испанцы видят в 33-летнем колумбийце замену для форварда Родриго Морено, который готов попинуть «летучих мышей» летом.

Агент Фалькао Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с владельцем «Валенсии» Питером Лимом. Ранее стало известно, что монегаски заблокировали переход нападающего в «Галатасарай»?.

Соглашение форварда с «Монако» действует до 30 июня 2020 года.

В прошедшем сезоне Фалькао провел 39 матчей за «Монако», забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 12 миллионов евро. Нападающий перешел в «Монако» в 2016 году из «Челси».

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