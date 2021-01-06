Езил согласовал с «Фенербахче» трехлетний контракт

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил договорился с «Фенербахче» о контракте, сообщает Mirror.

По данным источника, стороны согласовали трехлетнее соглашение. Сообщалось, что футболист может перейти в турецкий клуб по окончании сезона-2020/21.

Ранее в СМИ писали, что 32-летний игрок может продолжить карьеру в США, в «Ди Си Юнайтед».

Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.