Езил может перейти в «Ди Си Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает журналист The Washington Post Стивен Гофф, 31-летним немцем интересуется «Ди Си Юнайтед», который уже провел встречу с его представителями.

При этом клуб рассматривает вариант трансфера не раньше января 2021 года.

Езил защищает цвета «Арсенала» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне 18 игр во всех турнирах.

До января в составе «Ди Си Юнайтед» выступал англичанин Уэйн Руни, который зимой перешел в «Дерби Каунти».