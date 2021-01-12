Езил хочет продолжить карьеру в США или Турции

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Есть две страны, в которых я хочу играть в футбол до того, как уйду на покой: Турция и США. Если бы я поехал в Турцию, то смог бы выступать только в «Фенербахче», — приводит слова Езила журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ было сообщение, что 32-летний немец согласовал с «канарейками» трехлетний контракт. Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.