Езил хочет продолжить карьеру в США или Турции
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Есть две страны, в которых я хочу играть в футбол до того, как уйду на покой: Турция и США. Если бы я поехал в Турцию, то смог бы выступать только в «Фенербахче», — приводит слова Езила журналист Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ было сообщение, что 32-летний немец согласовал с «канарейками» трехлетний контракт. Езил в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Арсенал». Немец не был включен в заявку на сезон. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
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