Езбилис вслед за Сычевым перешел в «Пюник»

Полузащитник Арас Езбилис стал игроком «Пюника», сообщает официальный сайт армянского клуба. Он перешел как свободный агент. Предыдущим его клубом был «Бешикташ». Ранее состав «Пюника» пополнил российский форвард Дмитрий Сычев.

Езбилис перешел в «Бешикташ» из «Спартака» в начале 2016 года, подписав контракт на 4,5 года. Почти сразу стамбульцы отдали его в аренду в «Райо Вальекано», где он за полгода провел только три неполных матча. Впоследствии хавбек также играл в аренде за «Шериф» и «Виллем II», а за «Бешикташ» провел за все время только 5 игр.

За «Спартак» Езбилис играл с 2013 года, до этого в его карьере была «Кубань».