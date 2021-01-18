«Эйбар» подписал полузащитника бухарестского «Динамо» Гарсию
22:38
«Эйбар» подписал контракт с полузащитником бухарестского «Динамо» Алейксом Гарсией, сообщает пресс-служба испанского клуба.
23-летний футболист заключил контракт с командой до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на два сезона. В «Эйбар» хавбек перешел бесплатно.
Ранее футболист играл в «Манчестер Сити», а с 2017-го по 2019 год футболист выступал за «Жирону».
«Эйбар» после 18 туров ла лиги занимает 15 место, набрав 19 очков.
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