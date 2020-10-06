Евгений Чернов перешел в «Краснодар» из «Ростова»
17:47
Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал игроком «Краснодара», сообщает официальный сайт краснодарцев.
Контракт с 27-летним защитником подписан до конца сезона 2023/24. Сумма сделки на данный момент неизвестна.
В составе «Ростова» Чернов провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137502
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