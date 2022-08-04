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Сегодня, 02:41

«Эвертон» заплатит 35 миллионов евро за 20-летнего полузащитника «Лилля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Амаду Онана.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Лилля» Амаду Онана может продолжить карьеру в Англии. По информации журналиста Саши Тавольери, «Эвертон» заинтере6сован в подписании 20-летнего бельгийца.

Английский клуб предложил 35 миллионов евро за игрока. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонуса. Условия контракта с игроком почти согласованы.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Онана сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
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