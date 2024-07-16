«Эвертон» претендует на форварда «Лидса» Ньонто

«Эвертон» интересуется нападающим «Лидса» Уилфридом Ньонто, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «ириски» планируют вступить в переговоры по трансферу 20-летнего итальянца после продажи полузащитника Амаду Онана в «Астон Виллу».

Ньонто выступает за «Лидс» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ньонто в 16 миллионов евро.