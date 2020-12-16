«Эвертон» отдаст Боласье в аренду в чемпионшип

Нападающий «Эвертона» Янник Боласье в зимнее трансферное окно отправится в аренду в «Мидлсбро», сообщает The Sun.

По данным источника, тренерский штаб «ирисок» вовсе не рассчитывает на форварда, поэтому идут активные поиски новой команды.

В сезоне-2020/21 31-летний конголезец ни разу не появлялся на поле в составе «Эвертона» портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.