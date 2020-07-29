«Эвертон» не интересуется Ивановичем

«Эвертон» не намерен подписывать контракт с экс-защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось об интересе английского клуба к Ивановичу.

По сведениям источника, клуб ищет более молодых игроков среди защитников. Сам 36-летний серб заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в АПЛ.

Иванович уже выступал в Англии за «Челси» с 2008 по 2017 год, став двукратным чемпионом АПЛ, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В прошедшем сезоне на счету Ивановича 4 гола в 35 матчах.