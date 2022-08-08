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Сегодня, 06:49

«Эвертон» на этой неделе завершит переход Коади из «Вулверхэмптона»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Эвертона» Конор Коади близок к переходу в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, ливерпульский клуб намерен завершить трансфер 29-летнего англичанина на этой неделе. Также «ириски» хотят завершить переход полузащитника Амаду Онаны из «Лилля».

В минувшем сезоне Коади провел 42 матча за «Вулверхэмптон», в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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