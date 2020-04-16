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«Эвертон», «МЮ» и «Наполи» интересуются Белотти

22:45
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Форвард «Торино» Андреа Белотти летом может сменить клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 26-летним итальянцем интересуются «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Лидером на форварда является ливерпульский клуб, чей тренер Карло Анчелотти хотел видеть Белотти в «Баварии» и «Наполи».

Белотти имеет в своем договоре пункт о выкупе за 100 млн евро для клубов не из Италии, соглашение истекает в 2022 году и вскоре будет пересмотрено.

В текущем сезоне Белотти 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

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