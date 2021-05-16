«Эвертон» может продать Холгейта ради перехода Кулибали
04:04
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Football Insider.
По сведениям источника, «ириски» готовы продать защитника Мэйсона Холгейта, чтобы освободить средства на покупку 29-летнего сенегальца. Игрок знаком с главным тренером клуба Карло Анчелотти по работе в «Наполи».
В текущем сезоне Кулибали провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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