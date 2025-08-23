«Эвертон» может подписать нападающего «Вильярреала» Эйонга

«Эвертон» заинтересован в трансфере нападающего «Вильярреала» Карла Этта Эйонга, сообщает Football Espana.

По данным источника, английский клуб намерен закрыть сделку по 21-летнему камерунцу до 1 сентября. Испанцы не намерены продавать игрока, однако если ему откажут в большом количестве игрового времени в сезоне-2025/26, то он может прислушаться к предложению «Эвертона». В то же время «Вильярреал» должен разрешить ведение переговоров.

В сезоне-2024/25 Эйонг в 35 матчах во всех турнирах, в том числе за вторую команду «Вильярреала», забил 20 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.