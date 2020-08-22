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«Эвертон» и «Милан» поборются за габонского полузащитника Буанга

16:12
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Полузащитник «Сент-Этьена» Денис Буанга попал в сферу интересов «Милана» и «Эвертона», сообщает Le 10 Sport.

Кроме них, на 25-летнего габонца претендуют «Валенсия» и «Бетис», но сам игрок не настроен переходить в чемпионат Испании. По данным портала Transfermarket, ориентировочная стоимость полузащитника составляет девять с половиной миллиона евро.

В прошлом сезоне лиги 1 Буанга провел 26 матчей, в которых забил десять мячей и отдал три результативные передачи.

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