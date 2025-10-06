«Эвертон» хочет подписать Маэду из «Селтика»

«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Селтика» Дайдзэна Маэду, сообщает Football Insider.

По данным источника, 27-летний японец хотел бы играть в АПЛ. При этом переход может состояться летом 2026 года, так как «Селтик» не намерен отдавать игрока в разгар сезона.

В сезоне-2025/26 Маэда в 13 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с шотландцами действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.