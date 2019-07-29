06:31 | Футбол — Трансферы

Эвертон близок в переходу в "Арсенал"

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Полузащитник "Гремиу" и сборной Бразилии Эвертон может стать игроком "Арсенала", сообщает Sky Deutschland.

По имеющейся информации, сделка близка к осуществлению. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел 15 матчей за "Гремиу" и забил шесть мячей при одной голевой передаче. Также он выиграл Кубок Америки вместе со сборной своей страны.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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