11 августа, 17:04

«Эвертон» арендует Грилиша с опцией выкупа за 50 миллионов фунтов, медосмотр — сегодня

Руслан Минаев

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш вылетел в Ливерпуль для прохождения медосмотра в «Эвертоне», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ириски» арендуют 29-летнего британца с опцией выкупа за 50 миллионов фунтов стерлингов. Клубы обмениваются документами. Сегодня Грилиш пройдет медосмотр.

Хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за «горожан» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

