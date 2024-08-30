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Сегодня, 21:10

«Эвертон» арендовал Мангаля у «Лиона»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Орель Мангаля.
Фото Официальный сайт «Эвертона»

«Эвертон» объявил об аренде полузащитника «Лиона» Ореля Мангаля.

26-летний бельгиец проведет в английском клубе сезон-2024/25.

«Я очень счастлив быть здесь, «Эвертон» — большой клуб. Когда я играл против него в прошлом, я всегда чувствовал, что здесь большая фан-база с большой любовью к своему клубу. Поэтому для меня было легким решением перейти сюда.

Я с нетерпением жду встречи с болельщиками на «Гудисон Парк» (домашний стадион клуба — Прим. «СЭ») и начала своего пути здесь. Я хочу помочь клубу сделать последний сезон на «Гудисон» особенным. Вперед, «ириски!» — цитирует Мангаля официальный сайт «Эвертона».

Ранее бельгиец уже выступал в АПЛ за «Ноттингем Форест», из которого перешел в аренду в «Лион» зимой 2024 года. В июле французский клуб выкупил игрока за 23,4 миллиона евро, его контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Официальный сайт ФК
ФК Лион
ФК Эвертон
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