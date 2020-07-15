Eurosport: «Манчестер Сити» договорился о переходе форварда «Валенсии» Торреса

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес станет игроком «Манчестер Сити», сообщает сайт испанской версии канала Eurosport.

Сообщается, что футболист дал согласие на переход. После этого переговоры провели представители клубов и также пришли к соглашению. Испанец подпишет долгосрочный контракт с «Сити». Финансовые детали сделки не указаны. По данным СМИ, в контракте игрока прописана сумма отступных в 100 миллионов евро.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 42 матча за «Валенсию» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.