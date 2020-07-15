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Eurosport: «Манчестер Сити» договорился о переходе форварда «Валенсии» Торреса

15 июля 2020, 23:36
Ферран Торрес. Фото Eurosport.
Ферран Торрес. Фото Eurosport.
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Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес станет игроком «Манчестер Сити», сообщает сайт испанской версии канала Eurosport.

Сообщается, что футболист дал согласие на переход. После этого переговоры провели представители клубов и также пришли к соглашению. Испанец подпишет долгосрочный контракт с «Сити». Финансовые детали сделки не указаны. По данным СМИ, в контракте игрока прописана сумма отступных в 100 миллионов евро.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 42 матча за «Валенсию» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

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