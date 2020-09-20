ESPN: «Зенит» интересуется Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может стать игроком «Зенита», сообщает ESPN.

По данным источника, 27-летний англичанин в это трансферное окно может покинуть «МЮ». Главным претендентом на Лингарда считается «Тоттенхэм», который уже готов заплатить 30 миллионов фунтов. Вторым в списке претендентов значится «Зенит».

В сезоне-2019/20 Лингард провел за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 17,5 миллиона евро.