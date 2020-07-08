Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре входит в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Ювентуса», сообщает ESPN.

По данным источника, именно эти два клуба являются основными претендентами на игрока. Указано, что они опережают «Барселону» в этой борьбе. Футболист готов остаться в команде, если «Вулвз» смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов. Если же этого достичь не удастся, то «Юве» и «Сити» готовы сделать попытку приобрести его.

В сезоне-2019/20 24-летний испанский футболист провел 47 матчей за «Вулверхэмптон», забил 6 голов и сделал 9 результативных передач