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ESPN: «Ювентус» и «Манчестер Сити» — основные претенденты на Адама Траоре

8 июля 2020, 10:07
Адама Траоре. Фото Twitter.
Адама Траоре. Фото Twitter.
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре входит в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Ювентуса», сообщает ESPN.

По данным источника, именно эти два клуба являются основными претендентами на игрока. Указано, что они опережают «Барселону» в этой борьбе. Футболист готов остаться в команде, если «Вулвз» смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов. Если же этого достичь не удастся, то «Юве» и «Сити» готовы сделать попытку приобрести его.

В сезоне-2019/20 24-летний испанский футболист провел 47 матчей за «Вулверхэмптон», забил 6 голов и сделал 9 результативных передач

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