ESPN: «Кристал Пэлас» близок к подписанию полузащитника «Реал Солт-Лейк» Гозо

«Кристал Пэлас» завершает трансфер полузащитника «Реал Солт-Лейк» Завьера Гозо, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, сумма сделки по 19-летнему американцу составит около 13 миллионов евро, при этом «Реал Солт-Лейк» сохранит 20 процентов и 25 процентов от будущих перепродаж.

В сезоне-2026 в 16 матчах Гозо забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Он был включен в команду звезд МЛС.

Контракт футболиста с американским клубом истекает 31 декабря 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.