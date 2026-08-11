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11 августа, 01:15

ESPN: «Кристал Пэлас» близок к подписанию полузащитника «Реал Солт-Лейк» Гозо

Павел Лопатко

«Кристал Пэлас» завершает трансфер полузащитника «Реал Солт-Лейк» Завьера Гозо, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, сумма сделки по 19-летнему американцу составит около 13 миллионов евро, при этом «Реал Солт-Лейк» сохранит 20 процентов и 25 процентов от будущих перепродаж.

В сезоне-2026 в 16 матчах Гозо забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Он был включен в команду звезд МЛС.

Контракт футболиста с американским клубом истекает 31 декабря 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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ФК Кристал Пэлас
ФК Реал Солт-Лейк
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