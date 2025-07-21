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21 июля 2025, 20:02

ESPN: «Бавария» предложит «Ливерпулю» 70 миллионов евро за Диаса

Руслан Минаев

«Бавария» увеличит предложение «Ливерпулю» за нападающего Луиса Диаса.

По данным ESPN, оно составит 70 миллионов евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от предложения 67,5 миллиона евро.

По информации Bild, «Бавария» договорилась с 28-летним колумбийцем о 4-летнем контракте с зарплатой 14 миллионов евро за сезон.

Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 70 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Луис Диас (Бавария)
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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