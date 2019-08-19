ESPN: «Барселона» хочет взять Неймара в аренду с правом выкупа

«Барселона» подготовила предложение по трансферу Неймара из «ПСЖ». Как сообщает ESPN, каталонский клуб предложит взять бразильца в аренду с правом выкупа следующим летом. Это будет первое официально оформленное предложение по трансферу Неймара.

Ранее несколько раз представители «ПСЖ» и «Барселоны» устно обсуждали возможную сделку. Напомним, что Неймар заявлял о желании вернуться в «Барселону» и не принимал участия в первых матчах «ПСЖ» в нынешнем сезоне. Парижане подтверждали, что ведут переговоры по трансферу форварда.