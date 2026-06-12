ESPN: «Атлетико» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере Ли Кан Ина

«Атлетико» начал переговоры с «ПСЖ» о переходе полузащитника Ли Кан Ина, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, сумма трансфера 25-летнего корейца может составить около 35 миллионов евро. Сам Ли Кан Ин хотел бы присоединиться к команде Диего Симеоне.

В сезоне-2025/26 полузащитник испытывал трудности с регулярным игровым временем в Париже, ни разу не выйдя в стартовом составе в еврокубках. Ли хочет вернуться в Испанию, сообщили источники ESPN, где он прожил большую часть своей жизни после периода в «Валенсии» перед переходом в «Мальорку».

Ли играет за «ПСЖ» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 39 матчах полузащитник забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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